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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723626
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Характеристики

Бренд
TP-link
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, адаптер питания, кабель Ethernet
Габариты, мм
272.5x49.2x147.2мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro

**Маршрутизатор TP-LINK Archer AX72 Pro AX5400** — это двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для всех ваших устройств. **Основные характеристики:** * **Wi-Fi 6:** новейший стандарт беспроводной связи, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. * **Двухдиапазонный:** поддерживает работу в двух диапазонах частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет оптимально распределить нагрузку и обеспечить более стабильное соединение. * **Высокая скорость:** максимальная скорость до 5400 Мбит/с (4 потоков) позволяет одновременно подключать множество устройств без потери качества связи. **Преимущества:** * **Мощная антенна:** обеспечивает стабильный сигнал на большом расстоянии и в разных комнатах. * **Поддержка MU-MIMO:** позволяет нескольким устройствам одновременно получать данные, что ускоряет работу сети. * **Простая настройка:** интуитивно понятный интерфейс и пошаговые инструкции помогут быстро настроить роутер. **Archer AX72 Pro** — это идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и безопасность интернет-соединения.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, адаптер питания, кабель Ethernet
Габариты, мм
272.5x49.2x147.2мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор TP-LINK Archer AX72 Pro AX5400** — это двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для всех ваших устройств. **Основные характеристики:** * **Wi-Fi 6:** новейший стандарт беспроводной связи, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. * **Двухдиапазонный:** поддерживает работу в двух диапазонах частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет оптимально распределить нагрузку и обеспечить более стабильное соединение. * **Высокая скорость:** максимальная скорость до 5400 Мбит/с (4 потоков) позволяет одновременно подключать множество устройств без потери качества связи. **Преимущества:** * **Мощная антенна:** обеспечивает стабильный сигнал на большом расстоянии и в разных комнатах. * **Поддержка MU-MIMO:** позволяет нескольким устройствам одновременно получать данные, что ускоряет работу сети. * **Простая настройка:** интуитивно понятный интерфейс и пошаговые инструкции помогут быстро настроить роутер. **Archer AX72 Pro** — это идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и безопасность интернет-соединения.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Отзывы


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