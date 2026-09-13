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Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723616
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
• Роутер• Адаптер питания• Краткое руководство по настройке• Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
620

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X

Mercusys MR1500X - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечивает высокую скорость соединения до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и быстрое подключение к интернету. Устройство оснащено четырьмя внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, что обеспечивает стабильное и мощное покрытие Wi-Fi. Mercusys MR1500X поддерживает стандарты шифрования WPA, WPA2 и WPA3, что гарантирует безопасность ваших данных. Кроме того, устройство поддерживает стандарты MIMO и IPv6, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Mercusys MR1500X поддерживает до 64 пользователей одновременно, что делает его отличным выбором для больших семей или рабочих мест. Mercusys MR1500X имеет компактные размеры (15,72х4,5х17,56 см) и легкий вес (250 г), что позволяет легко установить его на рабочем столе или в любом другом удобном месте. В комплекте с роутером идут блок питания, кабель RJ-45 и программное обеспечение, что обеспечивает простоту установки и использования. Mercusys MR1500X - это надежный и мощный двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечит вам быстрое и стабильное подключение к интернету.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR1500X




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
• Роутер• Адаптер питания• Краткое руководство по настройке• Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Mercusys MR1500X - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечивает высокую скорость соединения до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и быстрое подключение к интернету. Устройство оснащено четырьмя внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, что обеспечивает стабильное и мощное покрытие Wi-Fi. Mercusys MR1500X поддерживает стандарты шифрования WPA, WPA2 и WPA3, что гарантирует безопасность ваших данных. Кроме того, устройство поддерживает стандарты MIMO и IPv6, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Mercusys MR1500X поддерживает до 64 пользователей одновременно, что делает его отличным выбором для больших семей или рабочих мест. Mercusys MR1500X имеет компактные размеры (15,72х4,5х17,56 см) и легкий вес (250 г), что позволяет легко установить его на рабочем столе или в любом другом удобном месте. В комплекте с роутером идут блок питания, кабель RJ-45 и программное обеспечение, что обеспечивает простоту установки и использования. Mercusys MR1500X - это надежный и мощный двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который обеспечит вам быстрое и стабильное подключение к интернету.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Отзывы


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