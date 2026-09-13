Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W
? Zalman TeramaxII SE - это современный блок питания формата ATX, обладающий высокой эффективностью и соответствующий стандарту ATX12V 3.1. Благодаря сертификатам 80 PLUS Gold и Cybenetics ETA GOLD, устройство гарантирует стабильную работу системы с минимальными потерями энергии и низким уровнем шума. ? Модель оснащена одним высококачественным 120 мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), обеспечивающим эффективное охлаждение и длительный срок службы. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) позволяет достигать максимальной стабильности и снижать энергопотребление. ? Полностью модульная конструкция и использование плоских кабелей делают сборку и обслуживание компьютера удобными, а также способствуют отличной организации пространства внутри корпуса. Блок питания поддерживает современные требования к подключению видеокарт, включая разъем PCIe Gen5 (12V-2x6), а также широкий набор классических интерфейсов. ? Zalman TeramaxII SE соответствует экологическим стандартам RoHS, отличается компактными размерами (86 x 150 x 140 мм) и весом 2.5 кг. Надежная защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания и других нештатных ситуаций обеспечивает безопасность и долговечность работы вашего ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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