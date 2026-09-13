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Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W

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Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 1
Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 2
Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 3
Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 4
Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 2
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 3
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 4
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723501
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W

? Zalman TeramaxII SE - это современный блок питания формата ATX, обладающий высокой эффективностью и соответствующий стандарту ATX12V 3.1. Благодаря сертификатам 80 PLUS Gold и Cybenetics ETA GOLD, устройство гарантирует стабильную работу системы с минимальными потерями энергии и низким уровнем шума. ? Модель оснащена одним высококачественным 120 мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), обеспечивающим эффективное охлаждение и длительный срок службы. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) позволяет достигать максимальной стабильности и снижать энергопотребление. ? Полностью модульная конструкция и использование плоских кабелей делают сборку и обслуживание компьютера удобными, а также способствуют отличной организации пространства внутри корпуса. Блок питания поддерживает современные требования к подключению видеокарт, включая разъем PCIe Gen5 (12V-2x6), а также широкий набор классических интерфейсов. ? Zalman TeramaxII SE соответствует экологическим стандартам RoHS, отличается компактными размерами (86 x 150 x 140 мм) и весом 2.5 кг. Надежная защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания и других нештатных ситуаций обеспечивает безопасность и долговечность работы вашего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM850-TMX2SE 850W




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
? Zalman TeramaxII SE - это современный блок питания формата ATX, обладающий высокой эффективностью и соответствующий стандарту ATX12V 3.1. Благодаря сертификатам 80 PLUS Gold и Cybenetics ETA GOLD, устройство гарантирует стабильную работу системы с минимальными потерями энергии и низким уровнем шума. ? Модель оснащена одним высококачественным 120 мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), обеспечивающим эффективное охлаждение и длительный срок службы. Активная коррекция коэффициента мощности (PFC) позволяет достигать максимальной стабильности и снижать энергопотребление. ? Полностью модульная конструкция и использование плоских кабелей делают сборку и обслуживание компьютера удобными, а также способствуют отличной организации пространства внутри корпуса. Блок питания поддерживает современные требования к подключению видеокарт, включая разъем PCIe Gen5 (12V-2x6), а также широкий набор классических интерфейсов. ? Zalman TeramaxII SE соответствует экологическим стандартам RoHS, отличается компактными размерами (86 x 150 x 140 мм) и весом 2.5 кг. Надежная защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания и других нештатных ситуаций обеспечивает безопасность и долговечность работы вашего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Отзывы


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