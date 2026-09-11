Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0)
Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 — это надёжное и современное решение для игровых и производительных систем. Стильный чёрный корпус, полностью модульная конструкция и сертификат 80 PLUS Gold обеспечивают высокую эффективность и стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Блок питания мощностью 850 Вт поддерживает стандарт ATX 3.0 и оснащён разъёмом PCIe 5.0 (12VHPWR), что делает его готовым к работе с новейшими видеокартами и многоядерными процессорами. Высокий КПД до 90?% позволяет снизить энергопотери и тепловыделение. Полностью модульная система подключения облегчает сборку и укладку кабелей. В комплект входят все необходимые разъёмы для подключения материнской платы, процессора, видеокарты и накопителей. Благодаря активному корректору коэффициента мощности (APFC) блок питания обеспечивает стабильное и чистое питание компонентов даже при перепадах напряжения. Тихая работа и компактные размеры Охлаждение осуществляется малошумным 120-мм вентилятором. Компактные габариты 150?140?86 мм позволяют использовать блок в большинстве корпусов ATX формата. Устройство выполнено в универсальном чёрном цвете и оснащено плоскими кабелями, что делает его эстетичным и удобным в установке.
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