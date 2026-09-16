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Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723406
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)

Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 256GB USB3.2 (NT03U505N-256G-32BK) - по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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