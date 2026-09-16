Top.Mail.Ru
SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - фото 1
SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
10
  • SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - фото 1
  • SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A

Трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, для одномодового кабеля, до 10 км

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, для одномодового кабеля, до 10 км
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...