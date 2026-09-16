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SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A

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SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - фото 1
SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
3
  • SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - фото 1
  • SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A

OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм.

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Питание
3.3 В
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Страна производитель
Китай
Описание
OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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