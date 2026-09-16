SFP-трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 723309
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
830 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX-U
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A
Трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномод, до 3 км
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX-U
Развернуть
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномод, до 3 км
SFP-трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 830 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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