Wi-Fi точка доступа UBIQUITI E7
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Характеристики
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
20788 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723291
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Характеристики
Бренд
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
20788 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
нет
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI E7
Introducing the Enterprise7 (E7) - a cutting-edge 10-stream Access Point designed to surpass the toughest enterprise demands. Featuring 4-stream radios on both 5GHz and 6GHz frequencies, the E7 ensures top-tier performance and uninterrupted connectivity, even in the most crowded network environments. Deploying alongside UniFi Enterprise Gateways and Switches will provide you with a true 10 Gbps wired and wireless infrastructure throughout your site.
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Бренд
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
20788 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
10 Гбит/с
Количество внешних антенн
нет
Поддержка PoE
802.3bt
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
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Страна производитель
Китай
Introducing the Enterprise7 (E7) - a cutting-edge 10-stream Access Point designed to surpass the toughest enterprise demands. Featuring 4-stream radios on both 5GHz and 6GHz frequencies, the E7 ensures top-tier performance and uninterrupted connectivity, even in the most crowded network environments. Deploying alongside UniFi Enterprise Gateways and Switches will provide you with a true 10 Gbps wired and wireless infrastructure throughout your site.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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