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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723027
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МФУ, набор чернил (4 цвета), печатающие головкит, кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
7000
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
9
Габариты ШхГхВ, мм
445 х 163 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х16
Вес, кг.
9
Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G2410 (2313C009) A4 черный
МФУ Canon PIXMA G2410 представляет собой экономичное решение для печати, сканирования и копирования больших объемов документов. В основе устройства лежит система непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют легко контролировать уровень заполнения. Ресурс одного комплекта флаконов составляет до 12000 черно-белых и 7000 цветных страниц, что обеспечивает рекордно низкую себестоимость каждого отпечатка.
Модель ориентирована на проводное подключение через USB и стабильную работу в условиях домашнего офиса или малого бизнеса. Скорость печати составляет около 8.8 изображений в минуту в монохромном режиме и 5 страниц в цвете. Применение пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и устойчивость документов к размытию, а водорастворимые цветные чернила обеспечивают яркую передачу оттенков на фотографиях.
Устройство оснащено простым сегментным ЖК-дисплеем диагональю 1.2 дюйма, который отображает количество копий и основные статусы работы. Компактный корпус позволяет разместить аппарат на стандартном рабочем столе, сохраняя свободное пространство. Надежная конструкция печатающих головок и простая система заправки без риска проливания делают эксплуатацию МФУ максимально удобной для рядового пользователя.
Этот аппарат станет оптимальным выбором для тех, кому не требуются беспроводные функции, но критически важна надежность и минимальные затраты на расходные материалы. Продуманная механика подачи бумаги и прочный корпус минимизируют вероятность замятий и технических сбоев при интенсивной нагрузке. Простота настройки позволяет приступить к работе сразу после распаковки и первой заправки чернил.
МФУ, набор чернил (4 цвета), печатающие головкит, кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
7000
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
9
Габариты ШхГхВ, мм
445 х 163 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Canon PIXMA G2410 представляет собой экономичное решение для печати, сканирования и копирования больших объемов документов. В основе устройства лежит система непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют легко контролировать уровень заполнения. Ресурс одного комплекта флаконов составляет до 12000 черно-белых и 7000 цветных страниц, что обеспечивает рекордно низкую себестоимость каждого отпечатка.
Модель ориентирована на проводное подключение через USB и стабильную работу в условиях домашнего офиса или малого бизнеса. Скорость печати составляет около 8.8 изображений в минуту в монохромном режиме и 5 страниц в цвете. Применение пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и устойчивость документов к размытию, а водорастворимые цветные чернила обеспечивают яркую передачу оттенков на фотографиях.
Устройство оснащено простым сегментным ЖК-дисплеем диагональю 1.2 дюйма, который отображает количество копий и основные статусы работы. Компактный корпус позволяет разместить аппарат на стандартном рабочем столе, сохраняя свободное пространство. Надежная конструкция печатающих головок и простая система заправки без риска проливания делают эксплуатацию МФУ максимально удобной для рядового пользователя.
Этот аппарат станет оптимальным выбором для тех, кому не требуются беспроводные функции, но критически важна надежность и минимальные затраты на расходные материалы. Продуманная механика подачи бумаги и прочный корпус минимизируют вероятность замятий и технических сбоев при интенсивной нагрузке. Простота настройки позволяет приступить к работе сразу после распаковки и первой заправки чернил.
МФУ струйный Canon Pixma G2410 (2313C009) A4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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