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Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532

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Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 1
Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 2
Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9200
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 1
  • Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 2
  • Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722930
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
9200
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х17
Вес, кг.
2.65

Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532

Шлифовальная машина Ryobi — это высококачественный инструмент для профессиональной и бытовой работы. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе мощность и удобство в использовании, делая её идеальным выбором для различных задач по шлифовке и резке. Особенностью данной модели является её двигатель мощностью 250 Вт, который обеспечивает высокую производительность даже при интенсивной эксплуатации. С максимальной частотой вращения диска в 9200 об/мин, инструмент способен легко справляться с различными материалами, гарантируя качественный результат. Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия — 22 мм, что делает эту шлифмашину универсальной для работы с разнообразными аксессуарами. Главным преимуществом является использование современного Li-Ion аккумулятора с напряжением 18 В, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки и удобство работы без проводов. При весе всего 2,15 кг, шлифовальная машина Ryobi остаётся лёгкой и манёвренной, минимизируя усталость оператора при продолжительной работе. Компактный и эргономичный дизайн делает её простой в обращении, обеспечивая комфортное и безопасное использование в любых условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
9200
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Ryobi — это высококачественный инструмент для профессиональной и бытовой работы. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе мощность и удобство в использовании, делая её идеальным выбором для различных задач по шлифовке и резке. Особенностью данной модели является её двигатель мощностью 250 Вт, который обеспечивает высокую производительность даже при интенсивной эксплуатации. С максимальной частотой вращения диска в 9200 об/мин, инструмент способен легко справляться с различными материалами, гарантируя качественный результат. Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия — 22 мм, что делает эту шлифмашину универсальной для работы с разнообразными аксессуарами. Главным преимуществом является использование современного Li-Ion аккумулятора с напряжением 18 В, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки и удобство работы без проводов. При весе всего 2,15 кг, шлифовальная машина Ryobi остаётся лёгкой и манёвренной, минимизируя усталость оператора при продолжительной работе. Компактный и эргономичный дизайн делает её простой в обращении, обеспечивая комфортное и безопасное использование в любых условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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