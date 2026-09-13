Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303
Углошлифовальная машина AEG — это надежный инструмент, который сочетает в себе мощность и эргономичность. Она поставляется в удобном кейсе, который обеспечивает легкое хранение и транспортировку. С мощностью 1000 Вт и максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин, эта модель обеспечивает высокую производительность и эффективность при выполнении различных задач. Шлифовальная машина AEG оснащена диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её универсальным инструментом для резки и шлифовки самых разных материалов. Вес модели составляет всего 2,3 кг, что делает её легкой и удобной в использовании, снижая усталость при длительной работе. Дополнительная рукоятка способствует комфортному и безопасному удержанию инструмента, а функция фиксации шпинделя облегчает замену дисков. Эта угловая шлифмашина питается от сети с напряжением 220 В, что обеспечивает стабильную производительность. Компания AEG славится своей надежностью и качеством, что делает эту шлифовальную машину отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
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