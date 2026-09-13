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Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303

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Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 1
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 2
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 3
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 4
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11500
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 1
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 2
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 3
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 4
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722922
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11500
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х17
Вес, кг.
5.06

Описание товара Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303

Углошлифовальная машина AEG — это надежный инструмент, который сочетает в себе мощность и эргономичность. Она поставляется в удобном кейсе, который обеспечивает легкое хранение и транспортировку. С мощностью 1000 Вт и максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин, эта модель обеспечивает высокую производительность и эффективность при выполнении различных задач. Шлифовальная машина AEG оснащена диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её универсальным инструментом для резки и шлифовки самых разных материалов. Вес модели составляет всего 2,3 кг, что делает её легкой и удобной в использовании, снижая усталость при длительной работе. Дополнительная рукоятка способствует комфортному и безопасному удержанию инструмента, а функция фиксации шпинделя облегчает замену дисков. Эта угловая шлифмашина питается от сети с напряжением 220 В, что обеспечивает стабильную производительность. Компания AEG славится своей надежностью и качеством, что делает эту шлифовальную машину отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS10-125SK 4935451303




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11500
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина AEG — это надежный инструмент, который сочетает в себе мощность и эргономичность. Она поставляется в удобном кейсе, который обеспечивает легкое хранение и транспортировку. С мощностью 1000 Вт и максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин, эта модель обеспечивает высокую производительность и эффективность при выполнении различных задач. Шлифовальная машина AEG оснащена диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её универсальным инструментом для резки и шлифовки самых разных материалов. Вес модели составляет всего 2,3 кг, что делает её легкой и удобной в использовании, снижая усталость при длительной работе. Дополнительная рукоятка способствует комфортному и безопасному удержанию инструмента, а функция фиксации шпинделя облегчает замену дисков. Эта угловая шлифмашина питается от сети с напряжением 220 В, что обеспечивает стабильную производительность. Компания AEG славится своей надежностью и качеством, что делает эту шлифовальную машину отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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