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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548

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Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 4
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 5
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 6
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 7
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 8
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 9
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
36
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 4
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 5
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 6
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 7
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 8
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 9
  • Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722872
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х8
Вес, г.
920

Описание товара Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548

Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548



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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
36
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Ryobi 36В RY36B20B 5133005548


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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