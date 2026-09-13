Аккумулятор Ryobi 18В 6.0Ач RB1860X 5133005436
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722869
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х11
Вес, кг.
1
Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В 6.0Ач RB1860X 5133005436
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB1860X (18 В; 6 А*ч; Li-ion) 5133005436 оснащен 4-позиционным индикатором уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%). Корпус защищен от ударов, что увеличивает срок службы аккумулятора. Технология IntelliCell™ позволяет проверить состояние каждой ячейки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB1860X (18 В; 6 А*ч; Li-ion) 5133005436 оснащен 4-позиционным индикатором уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%). Корпус защищен от ударов, что увеличивает срок службы аккумулятора. Технология IntelliCell™ позволяет проверить состояние каждой ячейки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор Ryobi 18В 6.0Ач RB1860X 5133005436 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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