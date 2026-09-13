Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая TRUEGREEN TG7A114
Электрическая газонокосилка TRUEGREEN TG7A114 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена мощным двигателем на 1,5 кВт, что обеспечивает эффективное скашивание травы на ширине 37 см. Газонокосилка позволяет регулировать высоту скашивания в пяти режимах, от 25 до 75 мм, что дает возможность адаптировать работу под различные условия. Корпус устройства выполнен из прочных материалов - металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Удобная регулируемая и складная ручка обеспечивает комфортное управление, а наличие травосборника из нейлона и пластика позволяет легко собирать скошенную траву.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические
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Теги товара: Электрические
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