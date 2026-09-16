Top.Mail.Ru
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 1
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 2
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 3
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 4
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 5
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 6
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 7
Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Комплектация
биты 25 мм - 74 шт., биты 50 мм - 2 шт., сверла по дереву - 7 шт., перьевые сверла по дереву - 2 шт., сверла по металлу - 6 шт., торцевые головки - 4 шт., зенкер, адаптер c HEX на Sq 1/4", адаптер c HEX на Sq 3/8", магнитный держатель бит - 2 шт., упаковка
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 1
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 2
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 3
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 4
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 5
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 6
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 7
  • Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Комплектация
биты 25 мм - 74 шт., биты 50 мм - 2 шт., сверла по дереву - 7 шт., перьевые сверла по дереву - 2 шт., сверла по металлу - 6 шт., торцевые головки - 4 шт., зенкер, адаптер c HEX на Sq 1/4", адаптер c HEX на Sq 3/8", магнитный держатель бит - 2 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, кг.
1.43

Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ

Универсальный набор профессиональной оснастки для дрели и шуруповерта. Набор помещен в фирменный модульный кейс ToughCase, который выполнен из высокопрочного стеклопластика, адаптирован для суровых условий эксплуатации на строительных площадках.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
хвостовик бит 1/4 (тип С)/1/4 (тип Е)
Комплектация
биты 25 мм - 74 шт., биты 50 мм - 2 шт., сверла по дереву - 7 шт., перьевые сверла по дереву - 2 шт., сверла по металлу - 6 шт., торцевые головки - 4 шт., зенкер, адаптер c HEX на Sq 1/4", адаптер c HEX на Sq 3/8", магнитный держатель бит - 2 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x50
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор профессиональной оснастки для дрели и шуруповерта. Набор помещен в фирменный модульный кейс ToughCase, который выполнен из высокопрочного стеклопластика, адаптирован для суровых условий эксплуатации на строительных площадках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор оснастки DeWalt DT70785-QZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...