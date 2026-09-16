Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор борфрез
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
В наличии
Код товара: 708568
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
120
Описание товара Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)
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Бренд
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
B1020, C1020, F1020, H1025, L1025
Страна производитель
Китай
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 5 шт, хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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