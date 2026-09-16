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Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601

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Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 1
Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 2
Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 3
Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 4
Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 5
Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 5
  • Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710240
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х1
Вес, г.
650

Описание товара Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601

Диск отрезной Bosch 2608602601 – универсальная оснастка для разных моделей угловых шлифовальных машин. Изделие обладает внешним диаметром 230 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Прочный стальной сплав и алмазное напыление слоем в 10 мм улучшают устойчивость диска к износу и механическим повреждениям. Bosch 2608602601 разработан для обработки камня и подобных материалов. Сегментированный диск отводит излишки тепла для защиты поверхности от перегрева, отталкивает стружку и пыль для совершения ровного сухого реза. Изделие выдерживает работу со скоростью до 6650 об/мин.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Stone 2608602601




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Диск отрезной Bosch 2608602601 – универсальная оснастка для разных моделей угловых шлифовальных машин. Изделие обладает внешним диаметром 230 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Прочный стальной сплав и алмазное напыление слоем в 10 мм улучшают устойчивость диска к износу и механическим повреждениям. Bosch 2608602601 разработан для обработки камня и подобных материалов. Сегментированный диск отводит излишки тепла для защиты поверхности от перегрева, отталкивает стружку и пыль для совершения ровного сухого реза. Изделие выдерживает работу со скоростью до 6650 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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