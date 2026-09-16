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Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238

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Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238 - фото 1
Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
98
Минимальный диаметр, мм
98
Максимальный диаметр, мм
98
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238 - фото 1
  • Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710280
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
98
Минимальный диаметр, мм
98
Максимальный диаметр, мм
98
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
460

Описание товара Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238

Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594238 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности. Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку.



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Отзывы о товаре Коронка Bosch Progressor 98мм 2.608.594.238




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
98
Минимальный диаметр, мм
98
Максимальный диаметр, мм
98
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594238 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности. Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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