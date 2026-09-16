Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 708577
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
145 ? 100 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
460
Описание товара Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)
Это профессиональный набор из 3 ступенчатых свёрл для точного и удобного сверления отверстий разного диаметра в листовых материалах. Главная фишка ступенчатых свёрл — одна оснастка заменяет целый набор обычных: за счёт «ступенек» можно последовательно получать отверстия от 4 до 32 мм, плюс каждая ступень одновременно снимает фаску — края получаются аккуратными, без заусенцев.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
145 ? 100 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
Это профессиональный набор из 3 ступенчатых свёрл для точного и удобного сверления отверстий разного диаметра в листовых материалах. Главная фишка ступенчатых свёрл — одна оснастка заменяет целый набор обычных: за счёт «ступенек» можно последовательно получать отверстия от 4 до 32 мм, плюс каждая ступень одновременно снимает фаску — края получаются аккуратными, без заусенцев.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)