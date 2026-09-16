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Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)

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Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 1
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 2
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 3
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 4
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 5
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 1
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 2
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 3
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 4
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 5
  • Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
145 ? 100 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
460

Описание товара Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)

Это профессиональный набор из 3 ступенчатых свёрл для точного и удобного сверления отверстий разного диаметра в листовых материалах. Главная фишка ступенчатых свёрл — одна оснастка заменяет целый набор обычных: за счёт «ступенек» можно последовательно получать отверстия от 4 до 32 мм, плюс каждая ступень одновременно снимает фаску — края получаются аккуратными, без заусенцев.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
ступенчатое сверло 4–12 мм (9 ступеней: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–20 мм (9 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм) — 1 шт.; ступенчатое сверло 4–32 мм (15 ступеней: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм) — 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
145 ? 100 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Это профессиональный набор из 3 ступенчатых свёрл для точного и удобного сверления отверстий разного диаметра в листовых материалах. Главная фишка ступенчатых свёрл — одна оснастка заменяет целый набор обычных: за счёт «ступенек» можно последовательно получать отверстия от 4 до 32 мм, плюс каждая ступень одновременно снимает фаску — края получаются аккуратными, без заусенцев.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ступенчатых сверл ЗУБР BLACK FORCE 3 шт., 4-32мм, винтовая проточка, ПРОФЕССИОНАЛ (29671-4-32-H3) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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