Портативное зарядное устройство Ugreen Uno PB764 Purple (45337)
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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722591
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106х70х22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
500
Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen Uno PB764 Purple (45337)
Портативное зарядное устройство Ugreen Uno PB764 Purple (45337)
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Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
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Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
106х70х22
Страна производитель
Китай
Портативное зарядное устройство Ugreen Uno PB764 Purple (45337)
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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