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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722589
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Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B)
Портативный аккумулятор Ugreen PB723 в сером пластиковом корпусе оборудован дисплеем для отображения оставшихся циклов подзарядки. Поддержка стандартов Power Delivery, Quick Charge 3.0 обеспечивает ускоренное восполнение энергии смартфона или планшета. Аксессуар справляется с подзарядкой маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка.
Конструкцией Ugreen PB723 предусмотрен шнурок для транспортировки. Безопасность при регулярной эксплуатации гарантирует технология защиты от короткого замыкания. Конфигурация включает разъемы USB Type-A, USB Type-C для подзарядки электронных устройств с помощью кабеля. Кнопка включения находится на боковой стенке корпуса.
Портативный аккумулятор Ugreen PB723 в сером пластиковом корпусе оборудован дисплеем для отображения оставшихся циклов подзарядки. Поддержка стандартов Power Delivery, Quick Charge 3.0 обеспечивает ускоренное восполнение энергии смартфона или планшета. Аксессуар справляется с подзарядкой маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка.
Конструкцией Ugreen PB723 предусмотрен шнурок для транспортировки. Безопасность при регулярной эксплуатации гарантирует технология защиты от короткого замыкания. Конфигурация включает разъемы USB Type-A, USB Type-C для подзарядки электронных устройств с помощью кабеля. Кнопка включения находится на боковой стенке корпуса.
Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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