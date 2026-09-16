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Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722589
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Габаритные размеры, мм
131x54x51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х8
Вес, г.
670

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B)

Портативный аккумулятор Ugreen PB723 в сером пластиковом корпусе оборудован дисплеем для отображения оставшихся циклов подзарядки. Поддержка стандартов Power Delivery, Quick Charge 3.0 обеспечивает ускоренное восполнение энергии смартфона или планшета. Аксессуар справляется с подзарядкой маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка. Конструкцией Ugreen PB723 предусмотрен шнурок для транспортировки. Безопасность при регулярной эксплуатации гарантирует технология защиты от короткого замыкания. Конфигурация включает разъемы USB Type-A, USB Type-C для подзарядки электронных устройств с помощью кабеля. Кнопка включения находится на боковой стенке корпуса.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB723 Space Gray (55365B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
131x54x51
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Ugreen PB723 в сером пластиковом корпусе оборудован дисплеем для отображения оставшихся циклов подзарядки. Поддержка стандартов Power Delivery, Quick Charge 3.0 обеспечивает ускоренное восполнение энергии смартфона или планшета. Аксессуар справляется с подзарядкой маломощных устройств таких, как наушники или портативная колонка. Конструкцией Ugreen PB723 предусмотрен шнурок для транспортировки. Безопасность при регулярной эксплуатации гарантирует технология защиты от короткого замыкания. Конфигурация включает разъемы USB Type-A, USB Type-C для подзарядки электронных устройств с помощью кабеля. Кнопка включения находится на боковой стенке корпуса.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
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Отзывы


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