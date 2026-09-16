Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Khruangbin & Vieux Farka Toure - Ali (Coloured) (0656605157450) виниловая пластинка
Ali — совместный студийный альбом малийского певца и гитариста Вьё Фарка Туре и техасского трио Khruangbin. Он состоит из каверов на песни известного малийского музыканта Али Фарка Туре, отца Вьё. Альбом был выпущен в 2022 году. Издание на виниле. Али Фарка Туре считается одним из самых влиятельных гитаристов, родившихся в Африке. Он получил три премии «Грэмми» за сочетание традиционных малийских музыкальных стилей с классическим блюзом и получил прозвище «Африканский Джон Ли Хукер». В "Ali" его сын Вьё Фарка Туре и Khruangbin теперь по-новому интерпретируют тщательно отобранные его песни. Восемь песен представляют разные периоды карьеры Али. Есть очень известные песни, такие как «Diarabi», изначально написанная Райем Кудером, малоизвестные песни, такие как «Alakarra», и все, что между ними. "Ali Hala Abada" - это медленный и медитативный инструментал, подчеркнутый прекрасным ведущим голосом Вьё, в который Лаура Ли из Khruangbin прекрасно вносит свой аккомпанирующий ритм. Khruangbin об альбоме: «Мы сделали этот альбом, чтобы почтить жизнь и творчество Али. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему количеству людей узнать о музыкальном наследии Али».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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