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Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка

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Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 5
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 6
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Lateral
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478081651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Lateral
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Big Empty Country (Day), Big Empty Country (Night)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big Empty Country (Day), Big Empty Country (Night)

Отзывы о товаре Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478081651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Lateral
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Big Empty Country (Day), Big Empty Country (Night)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big Empty Country (Day), Big Empty Country (Night)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno & Beatie Wolfe - Lateral (0602478081651) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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