The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка
Французский гаражно-психоделический дуэт The Liminanas с 2009 года балансирует между психоделикой, шугейзом, гаражом и французским йе-йе, при этом обладая довольно крутым вокалом. Будучи полностью французской группой, они, тем не менее, сначала получили признание в США, прежде чем слава достигла их родины, Франции. На данный момент выпущено семь студийных альбомов, два сборника редких треков, множество EP, несколько саундтреков, а также совместные работы, такие как L'Ep?e с Антоном Ньюкомбом и Эммануэль Сенье: пришло время для полноценного сборника лучших хитов в формате 2xCD, 2xLP и ограниченного тиража 3xLP с 12 эксклюзивными бонусными треками, включающими новые и редкие песни, ещё со времён, когда группа называлась Les Bellas, до The Liminanas. В альбом Electrified также вошли 23 классические песни с участием таких исполнителей, как Питер Хук, Антон Ньюкомб, а также французские пионеры рок-н-ролла Лоран Гарнье, Этьен Дао и Паскаль Комелад. В него также включены комментарии Игги Попа, Питера Хука и Кита Стренга (Fleshtones): потому что это всего лишь рок-н-ролл.
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