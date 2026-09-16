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Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка

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Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка - фото 1
Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicolas Godin
Альбом (сингл)
Contrepoint
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421561707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicolas Godin
Альбом (сингл)
Contrepoint
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Orca, Widerstehe Doch Der S?nde, Club Nine, Clara, Glenn, Quei Due, Bach Off, Elfe Man
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка

Сольный альбом 2015 года Николаса Годена - французского музыканта, более всего известного участием в дуэте AIR.

Отзывы о товаре Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421561707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicolas Godin
Альбом (сингл)
Contrepoint
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Orca, Widerstehe Doch Der S?nde, Club Nine, Clara, Glenn, Quei Due, Bach Off, Elfe Man
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сольный альбом 2015 года Николаса Годена - французского музыканта, более всего известного участием в дуэте AIR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicolas Godin - Contrepoint (Coloured) (5060421561707) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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