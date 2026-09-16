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Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка

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Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 1
Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 2
Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
In The Same Room
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 2
  • Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0191508000118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
In The Same Room
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Horns Surrounding Me, So Lillies, Silhouette, How Long?, Feel You, Lucette Stranded On The Island, In The Green Wild, City Appearing, Vasquez, Betsy On The Roof, Sea Calls Me Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Domino Documents
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка

Джулия Холтер устанавливает высокую планку. Студийный альбом, записанный вживую, и все это в течение одного, максимум двух, дней: таковы предпосылки для новой серии от Domino Documents. Для запуска новой серии альбомов британский лейбл в 2017 году выбрал совершенно особенную певицу: Джулию Холтер. Её альбом называется «In The Same Room». Названный в честь песни из ее альбома 2012 года «Ekstasis», это сборник лучших песен американской инди-электронной исполнительницы, который она записала со своей группой в лондонской студии RAK Studios всего за два дня. В начале года Джули Холтер представила миру «In The Same Room» с песнями «So Lillies» и «Horns Surrounding Me». Альбом доступен в формате стандартного CD, двойного LP и ограниченного издания на синем виниле. Первый официальный релиз Domino Documents задает довольно высокую планку: вот книга Джулии Холтер «В одной комнате».

Отзывы о товаре Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0191508000118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
In The Same Room
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Horns Surrounding Me, So Lillies, Silhouette, How Long?, Feel You, Lucette Stranded On The Island, In The Green Wild, City Appearing, Vasquez, Betsy On The Roof, Sea Calls Me Home
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Domino Documents
Страна производитель
США
Описание
Джулия Холтер устанавливает высокую планку. Студийный альбом, записанный вживую, и все это в течение одного, максимум двух, дней: таковы предпосылки для новой серии от Domino Documents. Для запуска новой серии альбомов британский лейбл в 2017 году выбрал совершенно особенную певицу: Джулию Холтер. Её альбом называется «In The Same Room». Названный в честь песни из ее альбома 2012 года «Ekstasis», это сборник лучших песен американской инди-электронной исполнительницы, который она записала со своей группой в лондонской студии RAK Studios всего за два дня. В начале года Джули Холтер представила миру «In The Same Room» с песнями «So Lillies» и «Horns Surrounding Me». Альбом доступен в формате стандартного CD, двойного LP и ограниченного издания на синем виниле. Первый официальный релиз Domino Documents задает довольно высокую планку: вот книга Джулии Холтер «В одной комнате».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julia Holter - In The Same Room (0191508000118) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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