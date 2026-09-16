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Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 6
Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478558191]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Skinny (Live), L'Amour De Ma Vie (Live), Wildflower (Live), Birds Of A Feather (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny (Live), L'Amour De Ma Vie (Live), Wildflower (Live), Birds Of A Feather (Live)

Отзывы о товаре Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478558191]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Skinny (Live), L'Amour De Ma Vie (Live), Wildflower (Live), Birds Of A Feather (Live)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Skinny (Live), L'Amour De Ma Vie (Live), Wildflower (Live), Birds Of A Feather (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Live (Ep) (0602478558191) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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