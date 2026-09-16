Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 722176
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0827170559264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Трек-лист
Missing, Reality Sparks, Rain Dance, Sun Dance, Ja Rule, Golden Eye, Aches, Drone Zone, Weeeb, Hotel Exile, Quest 1, Discovery - New Dawn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка
«Total» — дебютный альбом исполнителя Baba Stiltz под его собственным именем, выпущенный в 2014 году лейблом Studio Barnhus.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0827170559264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Baba Stiltz
Альбом (сингл)
Total
Жанр
House
Трек-лист
Missing, Reality Sparks, Rain Dance, Sun Dance, Ja Rule, Golden Eye, Aches, Drone Zone, Weeeb, Hotel Exile, Quest 1, Discovery - New Dawn
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Total» — дебютный альбом исполнителя Baba Stiltz под его собственным именем, выпущенный в 2014 году лейблом Studio Barnhus.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Baba Stiltz - Total (0827170559264) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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