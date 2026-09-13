Marti Caine - Point Of View (5050580695177) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Marti Caine
Альбом (сингл)
Point Of View
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722130
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580695177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Marti Caine
Альбом (сингл)
Point Of View
Жанр
Диско
Трек-лист
Can I Speak To The World Please?, I'll Never See You Again, Bitch Is Love, Love Is Running Through Me, Who, Love The Way You Love Me, You Pick Me Up (& You Put Me Down), Snowbird City, Tin Heart & The Rebel, Too Much Between Us
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marti Caine - Point Of View (5050580695177) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can I Speak To The World Please?, I'll Never See You Again, Bitch Is Love, Love Is Running Through Me, Who, Love The Way You Love Me, You Pick Me Up (& You Put Me Down), Snowbird City, Tin Heart & The Rebel, Too Much Between Us
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580695177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Marti Caine
Альбом (сингл)
Point Of View
Жанр
Диско
Трек-лист
Can I Speak To The World Please?, I'll Never See You Again, Bitch Is Love, Love Is Running Through Me, Who, Love The Way You Love Me, You Pick Me Up (& You Put Me Down), Snowbird City, Tin Heart & The Rebel, Too Much Between Us
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can I Speak To The World Please?, I'll Never See You Again, Bitch Is Love, Love Is Running Through Me, Who, Love The Way You Love Me, You Pick Me Up (& You Put Me Down), Snowbird City, Tin Heart & The Rebel, Too Much Between Us
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Marti Caine - Point Of View (5050580695177) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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