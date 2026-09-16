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Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка

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Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 1
Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 2
Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 3
Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 4
Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aaron Parks
Альбом (сингл)
By All Means
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 1
  • Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 2
  • Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 3
  • Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 4
  • Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478372124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aaron Parks
Альбом (сингл)
By All Means
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Way, Parks Lope, For Mar?a Jos?, Dense Phantas, Anywhere Together, Little River, Raincoat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка

Пианист Аарон Паркс расширяет своё трио с басистом Беном Стритом и барабанщиком Билли Хартом до квартета с тенор-саксофонистом Беном Соломоном, исследуя новую цветовую палитру на своём блестящем третьем альбоме Blue Note. «By All Means!!» представляет семь новых оригинальных композиций и отсылает к эстетике классических альбомов Blue Note, и это касается не только обложки. Издание на 180 г виниле. Хотя в последние годы Паркс сделал центром своей музыкальной деятельности группу Little Big, он никогда не переставал писать музыку, принадлежащую к иной гармонической вселенной, вдохновлённую такими музыкантами, как Уэйн Шортер, Кенни Уилер, Хорас Сильвер, Дюк Эллингтон, Джо Хендерсон, Курт Розенвинкель и другие. «By All Means!!» представляет семь новых оригинальных композиций Паркса, включая трогательные посвящения жене и сыну.

Отзывы о товаре Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478372124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aaron Parks
Альбом (сингл)
By All Means
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Way, Parks Lope, For Mar?a Jos?, Dense Phantas, Anywhere Together, Little River, Raincoat
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Пианист Аарон Паркс расширяет своё трио с басистом Беном Стритом и барабанщиком Билли Хартом до квартета с тенор-саксофонистом Беном Соломоном, исследуя новую цветовую палитру на своём блестящем третьем альбоме Blue Note. «By All Means!!» представляет семь новых оригинальных композиций и отсылает к эстетике классических альбомов Blue Note, и это касается не только обложки. Издание на 180 г виниле. Хотя в последние годы Паркс сделал центром своей музыкальной деятельности группу Little Big, он никогда не переставал писать музыку, принадлежащую к иной гармонической вселенной, вдохновлённую такими музыкантами, как Уэйн Шортер, Кенни Уилер, Хорас Сильвер, Дюк Эллингтон, Джо Хендерсон, Курт Розенвинкель и другие. «By All Means!!» представляет семь новых оригинальных композиций Паркса, включая трогательные посвящения жене и сыну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aaron Parks - By All Means (0602478372124) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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