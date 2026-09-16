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Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Requiem, Fled, Tired, Flinch, Catch, Once, Any, Understand, Two, B10 Lies, B11 Shook
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка

Горе, печаль, прощание. В композиции "Shook" Рико Фрибе возвращается к чистейшей форме акустической интимности — только его голос и гитара после вступления в стиле "Реквиема". Почти 500 дней он ежедневно испытывал горе и мучения, и, словно мелодия, он воссоздал похоронную процессию, похоронив агонию, будучи единственным сопровождающим, освещая светом самую темную ночь.

Отзывы о товаре Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Shook
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Requiem, Fled, Tired, Flinch, Catch, Once, Any, Understand, Two, B10 Lies, B11 Shook
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Горе, печаль, прощание. В композиции "Shook" Рико Фрибе возвращается к чистейшей форме акустической интимности — только его голос и гитара после вступления в стиле "Реквиема". Почти 500 дней он ежедневно испытывал горе и мучения, и, словно мелодия, он воссоздал похоронную процессию, похоронив агонию, будучи единственным сопровождающим, освещая светом самую темную ночь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - Shook (4251804182171) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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