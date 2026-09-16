Описание товара Honey Dijon - Black Girl Magic (Coloured) (0826194514563) виниловая пластинка

Компания Classic Music Company с гордостью представляет Black Girl Magic, долгожданный второй альбом неподражаемой Honey Dijon. Honey – артистка во всех смыслах этого слова, и на протяжении 15 треков, наполненных энергией, чувством и духом сообщества, она демонстрирует широкий спектр направлений и влияний, привлекая к сотрудничеству таких звезд, как Channel Tres, Eve, Pablo Vittar, Josh Caffe, Mike Dunn и многих других, для создания незабываемого, новаторского альбома. Переосмысливая понятие диджея в 2022 году, Honey в этом году привлекла к работе над своим продюсерским талантом музыкантов высшего эшелона. Она продюсировала два трека для альбома Бейонсе Renaissance, возглавившего чарты, и сделала ремикс на заглавный сингл «Break My Soul», а также работала в студии с Мадонной над новым материалом. Теперь, беззастенчиво выражая свой собственный стиль на Black Girl Magic, она открывает новую главу своего развития как продюсера и автора песен. Начиная с первого тизера альбома, попавшего в плейлист BBC Radio 1 в результате сотрудничества с певицей и автором песен из Атланты Хадией Джордж над песней «Not About You», и заканчивая последним синглом «Show Me Some Love» с участием звезды Комптона Ченнел Трес, проект Black Girl Magic неизменно демонстрирует преданность Honey делу популяризации разнообразных вокальных талантов. Привлекая внимание к новому поколению представителей ЛГБТК+ сообщества и людей с другим цветом кожи, Honey демонстрирует свое стремление «поддерживать диалог об этой культуре» на примере приглашенных артистов. За кулисами Honey тесно сотрудничала с основателем Classic Music Company и близким другом Люком Соломоном, а также со своим постоянным соавтором Крисом Пенни над продюсированием альбома. Это ее самый смелый и экспериментальный проект на сегодняшний день, в котором прослеживается широкий спектр влияний. Музыкальное воспитание Honey в Чикаго является движущей силой альбома, и она стремится показать, как глубоко она впервые ощутила музыку своего родного города. В сотрудничестве с британским скульптором Джемом Саттоном, художником, исследующим взаимосвязь между технологией и античностью, были созданы цифровые 3D-скульптурные изображения Хани, которые легли в основу обложек всех предыдущих синглов, предшествующих альбому Black Girl Magic. Исследуя идентичность, форму, технологии и классический портрет, обложка альбома является заключительным элементом в серии эксклюзивных экспозиций, посвященных Хани. От ее стремительной карьеры диджея до модной линии с COMME des GAR?ONS: Honey Fucking Dijon, до создания саундтреков к некоторым из самых знаковых показов мод XXI века, влияние Хани ощущается повсеместно в мире музыки, моды и искусства, а Black Girl Magic — это мощное физическое воплощение ее междисциплинарного художественного влияния.