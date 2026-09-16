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Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка

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Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка - фото 1
Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Making Music
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Making Music
Жанр
Soul
Трек-лист
I Wish You Well, The Best You Can, Make Love to Your Mind, I love You Dawn, She's Lonely, ide B Sometimes a Song, Paint Your Little Picture, Family Table, Don't You Want to Stay?, Hello Like Before
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wish You Well, The Best You Can, Make Love to Your Mind, I love You Dawn, She's Lonely, ide B Sometimes a Song, Paint Your Little Picture, Family Table, Don't You Want to Stay?, Hello Like Before



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Making Music
Жанр
Soul
Трек-лист
I Wish You Well, The Best You Can, Make Love to Your Mind, I love You Dawn, She's Lonely, ide B Sometimes a Song, Paint Your Little Picture, Family Table, Don't You Want to Stay?, Hello Like Before
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wish You Well, The Best You Can, Make Love to Your Mind, I love You Dawn, She's Lonely, ide B Sometimes a Song, Paint Your Little Picture, Family Table, Don't You Want to Stay?, Hello Like Before


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Withers - Making Music (Coloured) (8719262041608) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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