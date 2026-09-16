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James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка

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James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 1
James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 2
James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 3
James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 4
James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
Weihnachten & James Last
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 1
  • James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 2
  • James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 3
  • James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 4
  • James Last - Weihnachten &amp; James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602458121605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
Weihnachten & James Last
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fr?hliche Weihnacht ?berall - James Last, S??er Die Glocken Nie Klingen - James Last, Schlittenfahrt Zum Weihnachtsmarkt - James Last, Die Hirten - James Last, O Freude ?ber Freude - James Last, Ave Maria - James Last, In Der Kathedrale - James Last, Heidschi Bumbeidschi - James Last, Morgen, Kinder, Wird's Was Geben - James Last, Vom Himmel Hoch - James Last, Stille Nacht - James Last, Kirchenglocken Zur Weihnachtszeit - James Last
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка

50-летие легендарного альбома "Рождество и Джеймс Ласт". Этот лонгплеер был популярной рождественской классикой в 70-х и 80-х годах, и с момента его первоначального выпуска по всему миру было продано более полумиллиона копий. Чтобы отметить это знаменательное событие, эта золотая классика будет впервые переиздана на праздничном красном виниле строго ограниченным тиражом. В 1973 году Джеймс Ласт опубликовал "Рождество и Джеймс Ласт". Альбом представляет собой сборник популярных рождественских гимнов, которые Ласт аранжировал и исполнил в своем собственном стиле. В альбом также вошли традиционные рождественские гимны, такие как "Тихая ночь" и "Аве Мария". Красный винил, выпущенный строго ограниченным тиражом к 50-летию альбома.

Отзывы о товаре James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602458121605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
Weihnachten & James Last
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fr?hliche Weihnacht ?berall - James Last, S??er Die Glocken Nie Klingen - James Last, Schlittenfahrt Zum Weihnachtsmarkt - James Last, Die Hirten - James Last, O Freude ?ber Freude - James Last, Ave Maria - James Last, In Der Kathedrale - James Last, Heidschi Bumbeidschi - James Last, Morgen, Kinder, Wird's Was Geben - James Last, Vom Himmel Hoch - James Last, Stille Nacht - James Last, Kirchenglocken Zur Weihnachtszeit - James Last
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
50-летие легендарного альбома "Рождество и Джеймс Ласт". Этот лонгплеер был популярной рождественской классикой в 70-х и 80-х годах, и с момента его первоначального выпуска по всему миру было продано более полумиллиона копий. Чтобы отметить это знаменательное событие, эта золотая классика будет впервые переиздана на праздничном красном виниле строго ограниченным тиражом. В 1973 году Джеймс Ласт опубликовал "Рождество и Джеймс Ласт". Альбом представляет собой сборник популярных рождественских гимнов, которые Ласт аранжировал и исполнил в своем собственном стиле. В альбом также вошли традиционные рождественские гимны, такие как "Тихая ночь" и "Аве Мария". Красный винил, выпущенный строго ограниченным тиражом к 50-летию альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Last - Weihnachten & James Last (Coloured) (0602458121605) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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