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Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка

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Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка - фото 1
Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Tom Harrell
Альбом (сингл)
Number Five
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAVANT
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Savant
Barcode
[0632375723613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Tom Harrell
Альбом (сингл)
Number Five
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue 'N' Boogie, No. 5, Journey To The Stars, Present, Star Eyes, Rain, Melody In B-Flat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка

Виниловая пластинка «Number Five» исполнителя Tom Harrell. Альбом выпущен в 2015 году лейблом Highnote Records в жанре гладкого джаза.

Отзывы о товаре Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SAVANT
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Savant
Barcode
[0632375723613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Tom Harrell
Альбом (сингл)
Number Five
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue 'N' Boogie, No. 5, Journey To The Stars, Present, Star Eyes, Rain, Melody In B-Flat
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка «Number Five» исполнителя Tom Harrell. Альбом выпущен в 2015 году лейблом Highnote Records в жанре гладкого джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Harrell - Number Five (0632375723613) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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