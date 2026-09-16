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The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка

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The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 1
The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 2
The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Storm
Альбом (сингл)
The Storm
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 1
  • The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 2
  • The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824093914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Storm
Альбом (сингл)
The Storm
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I've Gotta Tell You Mama, I Am Busy, Un Se?or Llamado Fern?ndez De C?rdoba, Woman Mine, It's All Right, I Don't Know, Crazy Machine, Experiencia Sin ?rgano
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I've Gotta Tell You Mama, I Am Busy, Un Se?or Llamado Fern?ndez De C?rdoba, Woman Mine, It's All Right, I Don't Know, Crazy Machine, Experiencia Sin ?rgano



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824093914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Storm
Альбом (сингл)
The Storm
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I've Gotta Tell You Mama, I Am Busy, Un Se?or Llamado Fern?ndez De C?rdoba, Woman Mine, It's All Right, I Don't Know, Crazy Machine, Experiencia Sin ?rgano
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I've Gotta Tell You Mama, I Am Busy, Un Se?or Llamado Fern?ndez De C?rdoba, Woman Mine, It's All Right, I Don't Know, Crazy Machine, Experiencia Sin ?rgano


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Storm - The Storm (4040824093914) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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