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Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка

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Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 1
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 2
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 3
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 4
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 5
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 6
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 7
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 8
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 9
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 10
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 11
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 12
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 13
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Azu Tiwaline
Альбом (сингл)
The Fifth Dream
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 1
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 2
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 3
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 4
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 5
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 6
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 7
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 8
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 9
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 10
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 11
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 12
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 13
  • Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628418013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Azu Tiwaline
Альбом (сингл)
The Fifth Dream
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Golden Dawn, Night in Palmtree, Antennae Opening, Blowing Flow, Long Hypnosis, Reptilian Waves, Mei Long, Canop?e Imaginaire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden Dawn, Night in Palmtree, Antennae Opening, Blowing Flow, Long Hypnosis, Reptilian Waves, Mei Long, Canop?e Imaginaire

Отзывы о товаре Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628418013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Azu Tiwaline
Альбом (сингл)
The Fifth Dream
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Golden Dawn, Night in Palmtree, Antennae Opening, Blowing Flow, Long Hypnosis, Reptilian Waves, Mei Long, Canop?e Imaginaire
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden Dawn, Night in Palmtree, Antennae Opening, Blowing Flow, Long Hypnosis, Reptilian Waves, Mei Long, Canop?e Imaginaire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Azu Tiwaline - The Fifth Dream (3516628418013) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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