Top.Mail.Ru
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 1
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 2
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 1
  • Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 2
  • Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795724712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Трек-лист
Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate

Отзывы о товаре Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795724712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Трек-лист
Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...