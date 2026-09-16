Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 721946
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3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795724712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Трек-лист
Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795724712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimiliano Pagliara
Альбом (сингл)
See You In Paradise
Жанр
Диско
Трек-лист
Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Half-Time Dreams, Persistently There, See You In Paradise, Reset, Snap Out, Nocturnal Prowler, Intense Affectionate, Non Attachment, Pepper On The Tongue, Mitate
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Massimiliano Pagliara - See You In Paradise (0673795724712) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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