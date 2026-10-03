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Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка

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Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 1
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 2
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 3
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 4
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 5
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 6
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lowtec
Альбом (сингл)
Light Surfing
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 1
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 2
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 3
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 4
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 5
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 6
  • Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544827129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lowtec
Альбом (сингл)
Light Surfing
Жанр
House
Трек-лист
Hotel D Europe, Boy With The Broken Glasses, Light Surfing (Part A), Light Surfing (Part B), Vintage Internet, Mythenquai, Interna, Burnt Toast
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hotel D Europe, Boy With The Broken Glasses, Light Surfing (Part A), Light Surfing (Part B), Vintage Internet, Mythenquai, Interna, Burnt Toast

Отзывы о товаре Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544827129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lowtec
Альбом (сингл)
Light Surfing
Жанр
House
Трек-лист
Hotel D Europe, Boy With The Broken Glasses, Light Surfing (Part A), Light Surfing (Part B), Vintage Internet, Mythenquai, Interna, Burnt Toast
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hotel D Europe, Boy With The Broken Glasses, Light Surfing (Part A), Light Surfing (Part B), Vintage Internet, Mythenquai, Interna, Burnt Toast
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lowtec - Light Surfing (4260544827129) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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