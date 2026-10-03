Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка
Начинающий артист Beifer представляет свой долгожданный дебютный альбом «constant.transition»: эклектичное сочетание электронной музыки с сильным влиянием дабстепа, гаража и драм-н-бейса, обогащенное захватывающими джазовыми элементами. Эта кросс-жанровая работа переносит слушателей в мрачные атмосферы и авангардные звуковые ландшафты, оживленные сложными перкуссионными слоями артиста и интересными аккордовыми структурами. Благодаря активному экспериментированию и стремлению к новым горизонтам в электронной музыке, Beifer создал альбом, который привлекает внимание слушателя своими уникальными текстурами и нетрадиционными звуковыми ландшафтами. Каждый трек — это исследование музыкальных возможностей, где Beifer мастерски смешивает самые разные жанры, создавая при этом цельную и заразительную атмосферу. В альбоме также представлены заметные коллаборации с известными музыкантами. Ваня Славин, Мориц Шталь (Ark Noir/Lyder) и вокалистка Энджи сотрудничали с Beifer, чтобы добавить альбому дополнительную динамику и многослойность. Их уникальные таланты и эмпатия органично сочетаются с видением Beifer, открывая для слушателя новые миры звука. Beifer удалось расширить границы электронной музыки и сделать впечатляющее художественное заявление своим дебютным альбомом. «constant.transition» — первый релиз на недавно созданном лейбле tunnel.visions. Начав с серии мероприятий, три участника экспериментальной электронно-альтернативной джазовой группы Ark Noir поставили перед собой задачу представить прогрессивную, современную музыку, включающую акустические и электронные инструменты, использующую композиционные и импровизационные концепции и тем самым разрушающую границы между академической и самообразовательной практикой. За последний год Ark Noir несколько раз приглашал Beifer на концерты и представлял музыку «constant.transition» на сцене с живым инструментальным сопровождением. Программа была восторженно принята публикой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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