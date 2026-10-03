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Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка

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Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка - фото 1
Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beifer
Альбом (сингл)
Constant.Transition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка - фото 1
  • Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beifer
Альбом (сингл)
Constant.Transition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Inner Beginnings, Entropy, Asperitas, God's Dice, Interlude For Her, The Magic Life Of A Simple Man, Close Things Move Faster, Your Shadow Passing By, In Limbo, The End?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка

Начинающий артист Beifer представляет свой долгожданный дебютный альбом «constant.transition»: эклектичное сочетание электронной музыки с сильным влиянием дабстепа, гаража и драм-н-бейса, обогащенное захватывающими джазовыми элементами. Эта кросс-жанровая работа переносит слушателей в мрачные атмосферы и авангардные звуковые ландшафты, оживленные сложными перкуссионными слоями артиста и интересными аккордовыми структурами. Благодаря активному экспериментированию и стремлению к новым горизонтам в электронной музыке, Beifer создал альбом, который привлекает внимание слушателя своими уникальными текстурами и нетрадиционными звуковыми ландшафтами. Каждый трек — это исследование музыкальных возможностей, где Beifer мастерски смешивает самые разные жанры, создавая при этом цельную и заразительную атмосферу. В альбоме также представлены заметные коллаборации с известными музыкантами. Ваня Славин, Мориц Шталь (Ark Noir/Lyder) и вокалистка Энджи сотрудничали с Beifer, чтобы добавить альбому дополнительную динамику и многослойность. Их уникальные таланты и эмпатия органично сочетаются с видением Beifer, открывая для слушателя новые миры звука. Beifer удалось расширить границы электронной музыки и сделать впечатляющее художественное заявление своим дебютным альбомом. «constant.transition» — первый релиз на недавно созданном лейбле tunnel.visions. Начав с серии мероприятий, три участника экспериментальной электронно-альтернативной джазовой группы Ark Noir поставили перед собой задачу представить прогрессивную, современную музыку, включающую акустические и электронные инструменты, использующую композиционные и импровизационные концепции и тем самым разрушающую границы между академической и самообразовательной практикой. За последний год Ark Noir несколько раз приглашал Beifer на концерты и представлял музыку «constant.transition» на сцене с живым инструментальным сопровождением. Программа была восторженно принята публикой



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beifer
Альбом (сингл)
Constant.Transition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Inner Beginnings, Entropy, Asperitas, God's Dice, Interlude For Her, The Magic Life Of A Simple Man, Close Things Move Faster, Your Shadow Passing By, In Limbo, The End?
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Начинающий артист Beifer представляет свой долгожданный дебютный альбом «constant.transition»: эклектичное сочетание электронной музыки с сильным влиянием дабстепа, гаража и драм-н-бейса, обогащенное захватывающими джазовыми элементами. Эта кросс-жанровая работа переносит слушателей в мрачные атмосферы и авангардные звуковые ландшафты, оживленные сложными перкуссионными слоями артиста и интересными аккордовыми структурами. Благодаря активному экспериментированию и стремлению к новым горизонтам в электронной музыке, Beifer создал альбом, который привлекает внимание слушателя своими уникальными текстурами и нетрадиционными звуковыми ландшафтами. Каждый трек — это исследование музыкальных возможностей, где Beifer мастерски смешивает самые разные жанры, создавая при этом цельную и заразительную атмосферу. В альбоме также представлены заметные коллаборации с известными музыкантами. Ваня Славин, Мориц Шталь (Ark Noir/Lyder) и вокалистка Энджи сотрудничали с Beifer, чтобы добавить альбому дополнительную динамику и многослойность. Их уникальные таланты и эмпатия органично сочетаются с видением Beifer, открывая для слушателя новые миры звука. Beifer удалось расширить границы электронной музыки и сделать впечатляющее художественное заявление своим дебютным альбомом. «constant.transition» — первый релиз на недавно созданном лейбле tunnel.visions. Начав с серии мероприятий, три участника экспериментальной электронно-альтернативной джазовой группы Ark Noir поставили перед собой задачу представить прогрессивную, современную музыку, включающую акустические и электронные инструменты, использующую композиционные и импровизационные концепции и тем самым разрушающую границы между академической и самообразовательной практикой. За последний год Ark Noir несколько раз приглашал Beifer на концерты и представлял музыку «constant.transition» на сцене с живым инструментальным сопровождением. Программа была восторженно принята публикой


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Beifer - Constant.Transition (4251804142182) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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