Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка
"Simply The Best" - переиздание сборника лучших раннее изданных песен американской певицы Тины Тёрнер. сборник состоит из восемнадцати самых известных песен Тины Тернер, включая "What's Love Got To Do With It", "I Don't Wanna Lose You", "Steamy Windows" и "Private Dancer". Выпущенный в 1991 году и разошедшийся миллионными тиражами по всему миру, "Simply The Best" провел более двух лет в британских чартах и является одной из самых популярных компиляций в истории. Тина Тёрнер - американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал её одной из величайших певиц современности.
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