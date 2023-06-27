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Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка

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Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
CLASSICAL CHILLOUT 2019
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
CLASSICAL CHILLOUT 2019
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка

Track List

A1Ludovico Einaudi – I Giorni7:02
A2Gabriel Faur? – Requiem, Op. 48: VII. In Paradisum3:28
A3Philip Glass – Fa?ades7:49
A4Riopy – Le R?ve D’une Note3:09
A5Arvo P?rt – Spiegel Im Spiegel (Excerpt)4:03
B1Claude Debussy – Clair De Lune (From Suite Bergamasque)4:20
B2Camille Saint-Sa?ns – Le Cygne (from Le Carnaval Des Animaux)3:27
B3Ralph Vaughan Williams – The Lark Ascending: Opening (Excerpt)6:25
B4Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe (From "The Mission")3:42
B5Giacomo Puccini – Gianni Schicchi: "O mio babbino caro" (Lauretta)2:07
B6John Williams (4) – Schindler’s List Theme5:05
C1Stanley Myers – The Deer Hunter: No. 1, Cavatina3:20
C2Martin Kohlstedt – Amsomb6:36
C3Erik Satie – Gnossienne No. 13:27
C4Carlos Cipa – Dark Tree6:36
C5Henryk Gorecki – Symphony No. 3, Op. 36 "Symphony of Sorrowful Songs5:23
D1Samuel Barber – Adagio for Strings9:35
D2Helen Jane Long – Porcelain3:40
D3L?o Delibes – Lakm? - Flower Duet: D?me ?pais, Le Jasmin (Lakm?, Mallika)3:31
D4Ludwig Van Beethoven – Piano Sonata No. 14 In C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio Sostenuto (Excerpt)3:58
D5Steve Reich – Nagoya Marimbas, for 2 Marimbas4:53

Отзывы о товаре Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка

27.06.2023
Рустем

Достоинства:
Очень хорошая копиляция, хоть я и не любитель собирать их на виниле, но эта отлично собрана, чтобы поставить фоном. Приятное оформление, хорошее качество звука.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
CLASSICAL CHILLOUT 2019
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Ludovico Einaudi – I Giorni7:02
A2Gabriel Faur? – Requiem, Op. 48: VII. In Paradisum3:28
A3Philip Glass – Fa?ades7:49
A4Riopy – Le R?ve D’une Note3:09
A5Arvo P?rt – Spiegel Im Spiegel (Excerpt)4:03
B1Claude Debussy – Clair De Lune (From Suite Bergamasque)4:20
B2Camille Saint-Sa?ns – Le Cygne (from Le Carnaval Des Animaux)3:27
B3Ralph Vaughan Williams – The Lark Ascending: Opening (Excerpt)6:25
B4Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe (From "The Mission")3:42
B5Giacomo Puccini – Gianni Schicchi: "O mio babbino caro" (Lauretta)2:07
B6John Williams (4) – Schindler’s List Theme5:05
C1Stanley Myers – The Deer Hunter: No. 1, Cavatina3:20
C2Martin Kohlstedt – Amsomb6:36
C3Erik Satie – Gnossienne No. 13:27
C4Carlos Cipa – Dark Tree6:36
C5Henryk Gorecki – Symphony No. 3, Op. 36 "Symphony of Sorrowful Songs5:23
D1Samuel Barber – Adagio for Strings9:35
D2Helen Jane Long – Porcelain3:40
D3L?o Delibes – Lakm? - Flower Duet: D?me ?pais, Le Jasmin (Lakm?, Mallika)3:31
D4Ludwig Van Beethoven – Piano Sonata No. 14 In C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio Sostenuto (Excerpt)3:58
D5Steve Reich – Nagoya Marimbas, for 2 Marimbas4:53
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.06.2023
Рустем

Достоинства:
Очень хорошая копиляция, хоть я и не любитель собирать их на виниле, но эта отлично собрана, чтобы поставить фоном. Приятное оформление, хорошее качество звука.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!


Various Artists - Classical Chillout (0190295432959) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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