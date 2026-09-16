Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 721843
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4251804127660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Afterimage, Isolation Street, Ghostmantra, People Fall Away, Tears In Rain, Floe, Pleasure System, A Forgotten Purpose, Cloud Mirror
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка
После альбома Echo Principle 2018 года, полноформатный релиз Pleasure System знаменует возвращение Стива Хайленда к четкому программированию ударных и красочным IDM-саундландшафтам, которые доминировали в его дебютном альбоме на лейбле FILM. Ветеран музыкального продюсирования, вернувшийся к работе после долгого перерыва, в своем новом релизе черпает вдохновение в изоляции современной жизни. В Pleasure System британский артист размышляет о своем месте в мире, а меланхоличные синтезаторные переливы и приглушенные ударные, в сочетании с более оптимистичными моментами электронной абстракции, передают тонкое противостояние инь и ян, постоянно борющихся друг с другом за равновесие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4251804127660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Afterimage, Isolation Street, Ghostmantra, People Fall Away, Tears In Rain, Floe, Pleasure System, A Forgotten Purpose, Cloud Mirror
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
После альбома Echo Principle 2018 года, полноформатный релиз Pleasure System знаменует возвращение Стива Хайленда к четкому программированию ударных и красочным IDM-саундландшафтам, которые доминировали в его дебютном альбоме на лейбле FILM. Ветеран музыкального продюсирования, вернувшийся к работе после долгого перерыва, в своем новом релизе черпает вдохновение в изоляции современной жизни. В Pleasure System британский артист размышляет о своем месте в мире, а меланхоличные синтезаторные переливы и приглушенные ударные, в сочетании с более оптимистичными моментами электронной абстракции, передают тонкое противостояние инь и ян, постоянно борющихся друг с другом за равновесие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка