Описание товара Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка

С этим альбомом Apparel Tronic в очередной раз обновляет свой имидж, выпуская специальную упаковку для любителей винила, разработанную специально для этого случая с целью предоставить слушателям продукт наилучшего качества. Наша виниловая упаковка разработана таким образом, чтобы ее можно было разобрать: на лицевой стороне обложки будет размещено изображение обложки, напечатанное на картоне. Apparel Tronic с гордостью представляет вам новый альбом Artizhan под названием Breaks From The V. Диджей и продюсер из Неаполя, который с юных лет является ключевой фигурой итальянской электронной музыкальной сцены, уже не новичок в каталогах Tronic под своим новым псевдонимом, но этот альбом, безусловно, является его самой полной, искренней и ожидаемой работой на сегодняшний день. Более чем 25-летний опыт работы на сцене позволил Franky B экспериментировать, совершенствуя свои творческие техники с невероятной самоотдачей и постоянно испытывая себя на пороге музыкального продюсирования, диджеинга и скретчинга. Теперь он готов снова выйти из тени со своим новым альбомом: новаторской, мощной, передовой работой, которую мы все чрезвычайно гордимся наконец-то выпустить, и, что самое важное, его самым глубоким звуковым признанием на сегодняшний день. В альбоме «Breaks From The V» (название которого является данью уважения его родине, где «V» означает Везувий) Артижан рассказывает о своей жизни через музыку и воплощает лучшую версию себя, демонстрируя в десяти потрясающих треках большую универсальность как продюсер, от D&B и джангла до резких битов и мастерски сочиненных и очень личных переосмыслений IDM. Альбом — это масштабное противостояние самого артиста и его лейбла, объединенных одной целью: рассказать невероятную историю Артижана как можно эффективнее и доступнее.