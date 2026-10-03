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Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка

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Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка - фото 1
Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Artizhan
Альбом (сингл)
Breaks From The V.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка - фото 1
  • Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Artizhan
Альбом (сингл)
Breaks From The V.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tandoori Boutique, More Fun To The Breaks, A Beautiful Day Innit!, Ten, Take Me Out With The Fader, Warm In Winter, Act 1, Mistral, Who Be The B, Positive Psychopath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка

С этим альбомом Apparel Tronic в очередной раз обновляет свой имидж, выпуская специальную упаковку для любителей винила, разработанную специально для этого случая с целью предоставить слушателям продукт наилучшего качества. Наша виниловая упаковка разработана таким образом, чтобы ее можно было разобрать: на лицевой стороне обложки будет размещено изображение обложки, напечатанное на картоне. Apparel Tronic с гордостью представляет вам новый альбом Artizhan под названием Breaks From The V. Диджей и продюсер из Неаполя, который с юных лет является ключевой фигурой итальянской электронной музыкальной сцены, уже не новичок в каталогах Tronic под своим новым псевдонимом, но этот альбом, безусловно, является его самой полной, искренней и ожидаемой работой на сегодняшний день. Более чем 25-летний опыт работы на сцене позволил Franky B экспериментировать, совершенствуя свои творческие техники с невероятной самоотдачей и постоянно испытывая себя на пороге музыкального продюсирования, диджеинга и скретчинга. Теперь он готов снова выйти из тени со своим новым альбомом: новаторской, мощной, передовой работой, которую мы все чрезвычайно гордимся наконец-то выпустить, и, что самое важное, его самым глубоким звуковым признанием на сегодняшний день. В альбоме «Breaks From The V» (название которого является данью уважения его родине, где «V» означает Везувий) Артижан рассказывает о своей жизни через музыку и воплощает лучшую версию себя, демонстрируя в десяти потрясающих треках большую универсальность как продюсер, от D&B и джангла до резких битов и мастерски сочиненных и очень личных переосмыслений IDM. Альбом — это масштабное противостояние самого артиста и его лейбла, объединенных одной целью: рассказать невероятную историю Артижана как можно эффективнее и доступнее.

Отзывы о товаре Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804127967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Artizhan
Альбом (сингл)
Breaks From The V.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tandoori Boutique, More Fun To The Breaks, A Beautiful Day Innit!, Ten, Take Me Out With The Fader, Warm In Winter, Act 1, Mistral, Who Be The B, Positive Psychopath
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
С этим альбомом Apparel Tronic в очередной раз обновляет свой имидж, выпуская специальную упаковку для любителей винила, разработанную специально для этого случая с целью предоставить слушателям продукт наилучшего качества. Наша виниловая упаковка разработана таким образом, чтобы ее можно было разобрать: на лицевой стороне обложки будет размещено изображение обложки, напечатанное на картоне. Apparel Tronic с гордостью представляет вам новый альбом Artizhan под названием Breaks From The V. Диджей и продюсер из Неаполя, который с юных лет является ключевой фигурой итальянской электронной музыкальной сцены, уже не новичок в каталогах Tronic под своим новым псевдонимом, но этот альбом, безусловно, является его самой полной, искренней и ожидаемой работой на сегодняшний день. Более чем 25-летний опыт работы на сцене позволил Franky B экспериментировать, совершенствуя свои творческие техники с невероятной самоотдачей и постоянно испытывая себя на пороге музыкального продюсирования, диджеинга и скретчинга. Теперь он готов снова выйти из тени со своим новым альбомом: новаторской, мощной, передовой работой, которую мы все чрезвычайно гордимся наконец-то выпустить, и, что самое важное, его самым глубоким звуковым признанием на сегодняшний день. В альбоме «Breaks From The V» (название которого является данью уважения его родине, где «V» означает Везувий) Артижан рассказывает о своей жизни через музыку и воплощает лучшую версию себя, демонстрируя в десяти потрясающих треках большую универсальность как продюсер, от D&B и джангла до резких битов и мастерски сочиненных и очень личных переосмыслений IDM. Альбом — это масштабное противостояние самого артиста и его лейбла, объединенных одной целью: рассказать невероятную историю Артижана как можно эффективнее и доступнее.
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Отзывы


Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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