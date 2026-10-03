Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка
С этим альбомом Apparel Tronic в очередной раз обновляет свой имидж, выпуская специальную упаковку для любителей винила, разработанную специально для этого случая с целью предоставить слушателям продукт наилучшего качества. Наша виниловая упаковка разработана таким образом, чтобы ее можно было разобрать: на лицевой стороне обложки будет размещено изображение обложки, напечатанное на картоне. Apparel Tronic с гордостью представляет вам новый альбом Artizhan под названием Breaks From The V. Диджей и продюсер из Неаполя, который с юных лет является ключевой фигурой итальянской электронной музыкальной сцены, уже не новичок в каталогах Tronic под своим новым псевдонимом, но этот альбом, безусловно, является его самой полной, искренней и ожидаемой работой на сегодняшний день. Более чем 25-летний опыт работы на сцене позволил Franky B экспериментировать, совершенствуя свои творческие техники с невероятной самоотдачей и постоянно испытывая себя на пороге музыкального продюсирования, диджеинга и скретчинга. Теперь он готов снова выйти из тени со своим новым альбомом: новаторской, мощной, передовой работой, которую мы все чрезвычайно гордимся наконец-то выпустить, и, что самое важное, его самым глубоким звуковым признанием на сегодняшний день. В альбоме «Breaks From The V» (название которого является данью уважения его родине, где «V» означает Везувий) Артижан рассказывает о своей жизни через музыку и воплощает лучшую версию себя, демонстрируя в десяти потрясающих треках большую универсальность как продюсер, от D&B и джангла до резких битов и мастерски сочиненных и очень личных переосмыслений IDM. Альбом — это масштабное противостояние самого артиста и его лейбла, объединенных одной целью: рассказать невероятную историю Артижана как можно эффективнее и доступнее.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСтарый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Artizhan - Breaks From The V. (4251804127967) виниловая пластинка