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Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка

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Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 1
Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 2
Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Schone Neue Extrawelt
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 1
  • Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 2
  • Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804128728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Schone Neue Extrawelt
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dark Side Of My Room, Wippsteert, Tr?mmerfeld, Must Attack, Wolkenbruch, Added Planet, Daten Raten, Lost In Willaura, Kurt Curtain (Skit), One Tree Hill, Messy Machinery (Rough Mix), Homing, Bright Side Of My Room
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка

«Главное — связать нашу музыку с эмоциональным миром электронной музыки начала девяностых, но при этом не поддаваться ностальгии. Мы не хотим играть трусливое техно в духе времени, мы хотим смело экспериментировать с мощными звуками и мелодиями. Сценарии восхода солнца, энергия, революция и катастрофа — всё это часть Extrawelt». (Extrawelt, 2008) Однако не стоит паниковать: даже если эстетика дебютного альбома двух гамбургских артистов Арне Шаффхаузена и Ваяна Раабе находится под влиянием внимательного наблюдения за электронной танцевальной музыкой последних пятнадцати лет, «Sch?ne Neue Extrawelt» — это прежде всего премиальное техно 2008 года! Гамбургская команда продюсеров последние три года безошибочно завоевывает клубную сцену своими широко известными релизами на Border Community («Sooper Track»), Traum Schallplatten («Doch Doch») и Cocoon Recordings («Titelheld»), а также ремиксами для Gregor Tresher, Minilogue и Alexander Kowalski — и, что немаловажно, благодаря отличному живому выступлению, которое привело к второму месту в чарте Groove Live Act Charts, даже без сопроводительного альбома. Работа над «Sch?ne Neue Extrawelt» началась для Шаффхаузена и Раабе более двух лет назад. «Первоначальная идея заключалась в том, чтобы представить альбом, охватывающий все стили электронной музыки от эмбиента и брейкбита до техно. Когда у нас было готово 25 треков для альбома, мы поняли, что такой подход нам не подходит». В итоге мы решили использовать бас-барабан в размере 4/4 во всех треках, кроме небольшого интермеццо «Kurt Curtain». Мы тестировали все треки вживую в течение последних трех месяцев и постоянно переосмысливали их. Таким образом, «танцевальность» явно находится в центре нашего внимания, но звуковой спектр и драматургия названий не должны функционировать исключительно в клубе. Наше намерение определенно не состояло в том, чтобы выпустить альбом, полный поверхностных хитов для пика времени. Эти девять треков на «Sch?ne Neue Extrawelt», все неизданные,



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804128728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Schone Neue Extrawelt
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dark Side Of My Room, Wippsteert, Tr?mmerfeld, Must Attack, Wolkenbruch, Added Planet, Daten Raten, Lost In Willaura, Kurt Curtain (Skit), One Tree Hill, Messy Machinery (Rough Mix), Homing, Bright Side Of My Room
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Главное — связать нашу музыку с эмоциональным миром электронной музыки начала девяностых, но при этом не поддаваться ностальгии. Мы не хотим играть трусливое техно в духе времени, мы хотим смело экспериментировать с мощными звуками и мелодиями. Сценарии восхода солнца, энергия, революция и катастрофа — всё это часть Extrawelt». (Extrawelt, 2008) Однако не стоит паниковать: даже если эстетика дебютного альбома двух гамбургских артистов Арне Шаффхаузена и Ваяна Раабе находится под влиянием внимательного наблюдения за электронной танцевальной музыкой последних пятнадцати лет, «Sch?ne Neue Extrawelt» — это прежде всего премиальное техно 2008 года! Гамбургская команда продюсеров последние три года безошибочно завоевывает клубную сцену своими широко известными релизами на Border Community («Sooper Track»), Traum Schallplatten («Doch Doch») и Cocoon Recordings («Titelheld»), а также ремиксами для Gregor Tresher, Minilogue и Alexander Kowalski — и, что немаловажно, благодаря отличному живому выступлению, которое привело к второму месту в чарте Groove Live Act Charts, даже без сопроводительного альбома. Работа над «Sch?ne Neue Extrawelt» началась для Шаффхаузена и Раабе более двух лет назад. «Первоначальная идея заключалась в том, чтобы представить альбом, охватывающий все стили электронной музыки от эмбиента и брейкбита до техно. Когда у нас было готово 25 треков для альбома, мы поняли, что такой подход нам не подходит». В итоге мы решили использовать бас-барабан в размере 4/4 во всех треках, кроме небольшого интермеццо «Kurt Curtain». Мы тестировали все треки вживую в течение последних трех месяцев и постоянно переосмысливали их. Таким образом, «танцевальность» явно находится в центре нашего внимания, но звуковой спектр и драматургия названий не должны функционировать исключительно в клубе. Наше намерение определенно не состояло в том, чтобы выпустить альбом, полный поверхностных хитов для пика времени. Эти девять треков на «Sch?ne Neue Extrawelt», все неизданные,


Теги товара: Цветной винил
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Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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