Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка
«Главное — связать нашу музыку с эмоциональным миром электронной музыки начала девяностых, но при этом не поддаваться ностальгии. Мы не хотим играть трусливое техно в духе времени, мы хотим смело экспериментировать с мощными звуками и мелодиями. Сценарии восхода солнца, энергия, революция и катастрофа — всё это часть Extrawelt». (Extrawelt, 2008) Однако не стоит паниковать: даже если эстетика дебютного альбома двух гамбургских артистов Арне Шаффхаузена и Ваяна Раабе находится под влиянием внимательного наблюдения за электронной танцевальной музыкой последних пятнадцати лет, «Sch?ne Neue Extrawelt» — это прежде всего премиальное техно 2008 года! Гамбургская команда продюсеров последние три года безошибочно завоевывает клубную сцену своими широко известными релизами на Border Community («Sooper Track»), Traum Schallplatten («Doch Doch») и Cocoon Recordings («Titelheld»), а также ремиксами для Gregor Tresher, Minilogue и Alexander Kowalski — и, что немаловажно, благодаря отличному живому выступлению, которое привело к второму месту в чарте Groove Live Act Charts, даже без сопроводительного альбома. Работа над «Sch?ne Neue Extrawelt» началась для Шаффхаузена и Раабе более двух лет назад. «Первоначальная идея заключалась в том, чтобы представить альбом, охватывающий все стили электронной музыки от эмбиента и брейкбита до техно. Когда у нас было готово 25 треков для альбома, мы поняли, что такой подход нам не подходит». В итоге мы решили использовать бас-барабан в размере 4/4 во всех треках, кроме небольшого интермеццо «Kurt Curtain». Мы тестировали все треки вживую в течение последних трех месяцев и постоянно переосмысливали их. Таким образом, «танцевальность» явно находится в центре нашего внимания, но звуковой спектр и драматургия названий не должны функционировать исключительно в клубе. Наше намерение определенно не состояло в том, чтобы выпустить альбом, полный поверхностных хитов для пика времени. Эти девять треков на «Sch?ne Neue Extrawelt», все неизданные,
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка