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Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка

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Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка - фото 1
Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pfirter
Альбом (сингл)
The Empty Space
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка - фото 1
  • Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648410133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pfirter
Альбом (сингл)
The Empty Space
Жанр
Techno
Трек-лист
When You Let Go, The Empty Space, Note To Self, Isolation, New Physics, Dominant, Life 1D, Asylum, A Different Reality, Truth Matters, I Am
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When You Let Go, The Empty Space, Note To Self, Isolation, New Physics, Dominant, Life 1D, Asylum, A Different Reality, Truth Matters, I Am

Отзывы о товаре Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648410133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pfirter
Альбом (сингл)
The Empty Space
Жанр
Techno
Трек-лист
When You Let Go, The Empty Space, Note To Self, Isolation, New Physics, Dominant, Life 1D, Asylum, A Different Reality, Truth Matters, I Am
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When You Let Go, The Empty Space, Note To Self, Isolation, New Physics, Dominant, Life 1D, Asylum, A Different Reality, Truth Matters, I Am
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pfirter - The Empty Space (4251648410133) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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