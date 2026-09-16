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Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка

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Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка - фото 1
Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
Detroit Lost Tapes
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка - фото 1
  • Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
Detroit Lost Tapes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour

Отзывы о товаре Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
Detroit Lost Tapes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A On The Run, Generator, One Day, C Overseas (Version), Where Am I The Rock (Version), Layover, Endeavors, Before Existence, The 11th Hour
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delano Smith - Detroit Lost Tapes (Coloured) (4601620109270) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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