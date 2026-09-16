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Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка

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Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Panzerfaust
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056730619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Panzerfaust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sorg, Triumphant Gleam, The Hordes Of Nebulah, Hans Siste Vinter, Beholding The Throne Of Might, Quintessence, Sn? Og Granskog (Utferd)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир тяжелой и мистической музыки с виниловой пластинкой "Darkthrone / Panzerfaust (1LP)". Этот альбом представляет собой настоящий шедевр dark metal жанра, который не оставит вас равнодушными. Прочувствуйте глубокие звуки и атмосферу каждой композиции, погрузившись в атмосферу истинного музыкального искусства.

Отзывы о товаре Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056730619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Panzerfaust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sorg, Triumphant Gleam, The Hordes Of Nebulah, Hans Siste Vinter, Beholding The Throne Of Might, Quintessence, Sn? Og Granskog (Utferd)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мир тяжелой и мистической музыки с виниловой пластинкой "Darkthrone / Panzerfaust (1LP)". Этот альбом представляет собой настоящий шедевр dark metal жанра, который не оставит вас равнодушными. Прочувствуйте глубокие звуки и атмосферу каждой композиции, погрузившись в атмосферу истинного музыкального искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Panzerfaust (0801056730619) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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