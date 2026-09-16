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Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка

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Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 1
Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 1
  • Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382433156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Трек-лист
Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses

Отзывы о товаре Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382433156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Langenberg
Альбом (сингл)
Central Heated House
Жанр
House
Трек-лист
Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jade, Room 210, Groove 26, Shadows, Never Worry, Dreamliner, I'll Be Late, Planitz Proposal, Rain & Roses
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Langenberg - Central Heated House (4250382433156) виниловая пластинка - купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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